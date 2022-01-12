Став на захист Усика: Володимир Кличко нагадав Ф'юрі про його позитивний допінг-тест

Став на захист Усика: Володимир Кличко нагадав Ф'юрі про його позитивний допінг-тест

Легендарний українець назвав британця лицеміром.

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі розірвав соцмережі новим відео у себе в Twitter. Британський чемпіон назвав Олександра Усика "маленьким стероїдним боксером", пообіцявши повернути пояси до Великої Британії.

Колишній суперник "Циганського короля" Володимир Кличко не міг не відреагувати на ці скандальні заяви та відповів британцеві.

"Тайсоне, ти живеш у скляному будиночку, і комусь треба забрати твої камені. Нещодавно, перед нашим боєм, у тебе справді був позитивний допінг-тест. Будь-хто може це погуглити та перевірити. Тримайся там!!!" — написав Кличко-молодший у своєму Twitter та додав до допису хештег "Лицемір".

@Tyson_Fury you live in a glass house, and someone needs to take away your stones. Wasn’t long ago before our fight where you ACTUALLY tested positive. Anyone can Google it. Keep it classy!!! #usykchampion #ukraine #hypocrite @usykaa https://t.co/mQqJStAkZ6 pic.twitter.com/LlDu0vsiWa — Klitschko (@Klitschko) January 12, 2022

Додамо, що потенційний бій Усика та Ф'юрі може бути за чотири основні пояси та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Щоправда, перед цим українцеві необхідно захистити свої титули в реванші з Джошуа, або ж змусити Ей Джея відмовитися від другого поєдинку.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Ентоні Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Він також залишається непереможним на професійному рингу.

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