Став наймолодшим дебютантом в історії АПЛ: одноклубник Зінченка встановив новий віковий рекорд

Півзахисник лондонського "Арсенала" Ітан Нванері став наймолодшим гравцем, який дебютував в англійській Прем'єр-лізі.

Вундеркінд "канонірів" вийшов на заміну в поєдинку 8-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) проти "Брентфорда".

Таким чином, у віці 15 років та 181 день Нванері став наймолодшим футболістом АПЛ в історії.

Ітан також став першим футболістом в АПЛ, якому на момент поєдинку не виповнилося 16 років. Нванері перевершив попередній рекорд, який належав Гарві Елліотту. Нинішній півзахисник "Ліверпуля" в травні 2019 року дебютував в АПЛ за "Фулгем" у віці 16 років і 30 днів.

Aged 15 years and 181 days, Ethan Nwaneri becomes the youngest player in #PL history! #BREARS | @Arsenal pic.twitter.com/7gepwExUaD — Premier League (@premierleague) September 18, 2022

"Арсенал" не залишив шансів "Бретфорду", здобувши розгромну виїзну перемогу - 0:3.

Український футболіст "канонірів" Олександр Зінченко не потрапив до заявки на цей матч через пошкодження, яке також завадить йому взяти участь у вересневих іграх збірної України в Лізі націй.

"Арсенал" з 18 очками вийшов на першу сходинку турнірної таблиці АПЛ. "Брентфорд" з 9 балами посідає 9-ту позицію.

У наступному турі "каноніри" на домашній арені зустрінуться в дербі з "Тоттенгемом", а "бджоли" на виїзді зіграють проти "Борнмута". Обидва матчі заплановано на 1 жовтня.

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