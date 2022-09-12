Став наймолодшою першою ракеткою планети: 19-річний іспанець сенсаційно виграв US Open (відео)

Так, 19-річний Алькарас здобув перемогу у фіналі US Open-2022, обігравши сьому ракетку світу Каспера Рууда (Норвегія) - 6:4 , 2:6 , 7:6 , 6:3 .

Тенісисти провели затяжний та цікавий фінал, який тривав 3 години 20 хвилин. Як наслідок, іспанець вперше зіграв у фіналі турніру Великого Шолому та став наймолодшим чемпіоном мейджора від Roland Garros-2005, де переміг його співвітчизник - Рафаель Надаль.

Окрім того, перемога на Відкритому чемпіонаті США дозволила Алькарасу від 12 вересня очолити світовий рейтинг. Він став наймолодшою ​​першою ракеткою світу в історії, покращивши досягнення 20-річного Ллейтона Г’юїта (2001).

До вашої уваги відеоогляд фінальної гри US Open-2022 між Алькарасом та Руудом.

Додамо, що Алькарас став четвертим іспанським тенісистом на вершині рейтингу АТР, після Карлоса Мої, Рафаеля Надаля та свого тренера Хуана Карлоса Ферреро. Рууд, своєю чергою, вперше в кар’єрі підніметься на друге місце у рейтингу АТР. Цього року він програв свій другий фінал на турнірі Великого Шолому. Нагадаємо, що у вирішальному матчі Roland Garros-2022 він програв Надалю.

Раніше розповідалося про те, що US Open-2022 у жінок виграла представниця Польщі - Іга Свьонтек.