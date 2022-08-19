Став найоплачуванішим гравцем в історії НБА: Леброн Джеймс уклав рекордний контракт із "Лейкерс"

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс підписав новий контракт з клубом, завдяки чому став найоплачуванішим баскетболістом в історії НБА.

Один з найкращих гравців в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА) Леброн Джеймс, який останні чотири сезони грає за "Лос-Анджелес Лейкерс", домовився з клубом про продовження контракту.

Як повідомляє ESPN, завдяки цьому 37-річний спортсмен став найоплачуванішим баскетболістом в історії НБА.

За даними інсайдера Шамса Чаранії, Джеймс поставив підпис під контрактом на 2 роки. Форвард отримав від "Лос-Анджелеса" максимальний контракт – на 97,1 млн доларів, який може зрости до 111 мільйонів у разі підвищення стелі зарплат у НБА. У рейтингу він обійшов зірку "Бруклін Нетс" Кевіна Дюранта, якого тепер випереджає на понад 30 мільйонів доларів.

Також Джеймс став першим баскетболістом в історії НБА, чий сумарний дохід від виступів у лізі перевищив позначку в пів мільярда доларів. Сумарна зарплата Леброна за кар’єру становитиме 532 мільйони доларів. На другій позначці перебуває також Дюрант (498 млн доларів). Трійку найкращих закрив гравець "Голден Стейт Ворріорс" Стефен Каррі (470 млн доларів).

Джеймс перебрався до "Лейкерс" у липні 2018-го. У минулому сезоні він провів 56 матчів (усі в старті), набираючи в середньому 30,3 очок, 8,2 підборів, 6,2 передач, 1,3 перехоплень і 1,1 блок-шот. У сезоні 2019/20 дворазовий олімпійський чемпіон привів каліфорнійців до 17-го титулу НБА.

Нагадаємо, що НБА вперше в історії вивела з обігу ігровий номер серед усіх команд.

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