Став одним з найкращих у матчі: Лунін допоміг "Реалу" вийти до 1/8 фіналу Кубка Іспанії (відео)

Мадридський "Реал" в 1/16 фіналу Кубка Іспанії обіграв "Касереньйо", клуб із четвертого за силою дивізіону країни. Поєдинок завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цій зустрічі "вершкові" забили в другому таймі. На 69-й хвилині перемогу мадридцям приніс точний удар Родріго. Бразильський форвард після сольного проходу красиво закрутив м'яч у дальній кут.

Весь поєдинок у складі "Королівського клубу" провів український голкіпер Андрій Лунін. Аналітичний портал Sofa Score визнав 23-річного українця одним з найкращих гравців за підсумками матчу, поставивши йому оцінку 7,2 бала. Вище оцінили тільки гру Дані Себальйоса (7,7).

Огляд матчу

Жеребкування наступного раунду Кубка Іспанії відбудеться 6 січня. Тоді "Реал" й дізнається свого наступного суперника в турнірі. Поєдинки 1/8 фіналу заплановані на 17 – 19 січня.

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