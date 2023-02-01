Став одноклубником іншого українця: "Динамо" відправило Бєсєдіна до оренди

Нападник київського "Динамо" Артем Бєсєдін перейшов до кіпрської "Омонії".

Офіційний сайт "біло-синіх" повідомив, що клуб з міста Нікосія орендував 26-річного футболіста збірної України до кінця поточного сезону.

Зазначимо, що в першій частині сезону-2022/23 Бєсєдін зіграв за "Динамо" 20 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним асистом.

Артем є вихованцем "біло-синіх". За першу команду столичного клубу він виступає від 2013 року. Сумарно на його рахунку 143 поєдинки за киян, в яких він забив 35 голів.

Наразі "Омонія" посідає п'яте місце в чемпіонаті Кіпру, набравши 35 очок після 21-го туру.

Додамо, що в новому клубі Бєсєдін виступатиме пліч-о-пліч із ще одним українцем – Романом Безусом.

Нагадаємо, у день закриття трансферного вікна в Англії "Динамо" продало захисника Іллю Забарного до "Борнмута".

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