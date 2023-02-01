Став одноклубником іншого українця: "Динамо" відправило Бєсєдіна до оренди

Форвард продовжить кар'єру на Кіпрі.
Нападник київського "Динамо" Артем Бєсєдін перейшов до кіпрської "Омонії".
Офіційний сайт "біло-синіх" повідомив, що клуб з міста Нікосія орендував 26-річного футболіста збірної України до кінця поточного сезону.
Зазначимо, що в першій частині сезону-2022/23 Бєсєдін зіграв за "Динамо" 20 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним асистом.
Артем є вихованцем "біло-синіх". За першу команду столичного клубу він виступає від 2013 року. Сумарно на його рахунку 143 поєдинки за киян, в яких він забив 35 голів.
Наразі "Омонія" посідає п'яте місце в чемпіонаті Кіпру, набравши 35 очок після 21-го туру.
Додамо, що в новому клубі Бєсєдін виступатиме пліч-о-пліч із ще одним українцем – Романом Безусом.
Нагадаємо, у день закриття трансферного вікна в Англії "Динамо" продало захисника Іллю Забарного до "Борнмута".
Читайте також:
Присвятив "гірникам" 13 років: легенда "Шахтаря" перейшов до клубу Бекхема
"Динамо" здійснило камбек та уникло третьої поспіль поразки на зборах у Туреччині
Пропустить три місяці: "Динамо" через травму втратило гравця, який щойно повернувся з оренди