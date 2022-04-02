Став одноклубником Тайсона: один з найкращих легіонерів "Динамо" перебрався до Бразилії

Карлос де Пена до кінця цього року гратиме за "Інтернасьональ".
Півзахисник київського "Динамо" Карлос Де Пена продовжить кар'єру в Чемпіонаті Бразилії.
"Інтернасьональ" орендував 30-річного уругвайця до кінця 2022 року, повідомляє офіційний сайт клубу.
Ймовірно, Карлос більше ніколи не зіграє за киян, оскільки його контракт з українським клубом розрахований до кінця поточного року. Зазначимо, що угода між Де Пеною та "Динамо" була призупинена у зв'язку з війною, яку Росія розв'язала проти України.
Раніше Карлос заявляв, що не повернеться до України у разі початку війни.
"Якщо війна почнеться, я поїду і не повернуся. Моя безпека і сім'ї понад усе. Є контракт, але також є першочергові речі", - говорив уругваєць.
Де Пена приєднався до "Динамо" навесні 2019 року. Відтоді він провів за клуб 102 матчі у всіх турнірах, забив 16 м'ячів і зробив 16 асистів.
Додамо, що в "Інтернасьоналі" уругваєць гратиме за одну команду з колишнім лідером донецького "Шахтаря" Тайсоном.
Нагадаємо, раніше вінгер київського "Динамо" Вітінью перейшов в оренду до бразильського "Атлетіко Паранаенсе".
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