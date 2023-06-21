Став одноклубником володаря "Золотого м'яча": зірка "Челсі" перебрався до Саудівської Аравії

Н'Голо Канте разом з Карімом Бензема гратиме за "Аль-Іттіхад".

Півзахисник "Челсі" Н'Голо Канте офіційно перейшов до саудівського "Аль-Іттіхада".

Про трансфер 32-річного француза клуб із Саудівської Аравії оголосив на своїй сторінці у Twitter.

Don't listen to the fake news⛔️

Kanté is an Ittihad player now! ✍️



to #WelcomeBox2Box



pic.twitter.com/1LV3lE0MqU — Ittihad Club (@ittihad_en) June 20, 2023

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, Канте підписав контракт до 2027 року.

Зарплата гравця в саудівському клубі становитиме 25 мільйонів євро за сезон – сумарно 100 мільйонів євро. Також Канте отримуватиме дохід від різних іміджевих прав та комерційних угод.

Презентація Канте в новому клубі запланована на липень. Він залишить "Челсі" вільним агентом після завершення терміну контракту 30 червня цього року.

У складі "Челсі" француз провів сім сезонів. Разом з лондонцями він став чемпіоном Англії, виграв Кубок Англії, Лігу Європи, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.

В його активі 269 матчів у футболці "синіх", в яких він забив 13 голів та віддав 16 результативних передач. Більшу частину минулого сезону хавбек пропустив через травму, зігравши лише 9 поєдинків за "Челсі".

Додамо, що Канте є чемпіоном світу 2018 року у складі збірної Франції.

У сезоні-2022/23 "Аль-Іттіхад" виграв чемпіонат Саудівської Аравії, випередивши "Аль-Наср" португальського нападника Кріштіану Роналду на 5 очок.

Раніше повідомлялося, що "Аль-Іттіхад" підписав чинного володаря "Золотого м'яча" Каріма Бензема.

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