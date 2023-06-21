Став одноклубником володаря "Золотого м'яча": зірка "Челсі" перебрався до Саудівської Аравії

Н'Голо Канте разом з Карімом Бензема гратиме за "Аль-Іттіхад".
Півзахисник "Челсі" Н'Голо Канте офіційно перейшов до саудівського "Аль-Іттіхада".
Про трансфер 32-річного француза клуб із Саудівської Аравії оголосив на своїй сторінці у Twitter.
Don't listen to the fake news⛔️— Ittihad Club (@ittihad_en) June 20, 2023
Kanté is an Ittihad player now! ✍️
to #WelcomeBox2Box
pic.twitter.com/1LV3lE0MqU
За інформацією журналіста Фабріціо Романо, Канте підписав контракт до 2027 року.
Зарплата гравця в саудівському клубі становитиме 25 мільйонів євро за сезон – сумарно 100 мільйонів євро. Також Канте отримуватиме дохід від різних іміджевих прав та комерційних угод.
Презентація Канте в новому клубі запланована на липень. Він залишить "Челсі" вільним агентом після завершення терміну контракту 30 червня цього року.
У складі "Челсі" француз провів сім сезонів. Разом з лондонцями він став чемпіоном Англії, виграв Кубок Англії, Лігу Європи, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.
В його активі 269 матчів у футболці "синіх", в яких він забив 13 голів та віддав 16 результативних передач. Більшу частину минулого сезону хавбек пропустив через травму, зігравши лише 9 поєдинків за "Челсі".
Додамо, що Канте є чемпіоном світу 2018 року у складі збірної Франції.
У сезоні-2022/23 "Аль-Іттіхад" виграв чемпіонат Саудівської Аравії, випередивши "Аль-Наср" португальського нападника Кріштіану Роналду на 5 очок.
Раніше повідомлялося, що "Аль-Іттіхад" підписав чинного володаря "Золотого м'яча" Каріма Бензема.
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