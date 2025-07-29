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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
129
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Став одноклубником Роналду: "Аль-Наср" купив зіркового португальського футболіста

Жоау Феліш перебрався до саудівського клубу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Жоау Феліш

Жоау Феліш / © facebook.com/alnassrfc

Саудівський "Аль-Наср", за який виступає зірковий португальський форвард Кріштіану Роналду, підписав нападника "Челсі" Жоау Феліша.

Про це повідомляється на офіційних сторінках "Аль-Насра" в соцмережах.

За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу 25-річного португальця склала 30 мільйонів євро, а разом з бонусами і відсотком з наступного продажу може сягнути до 50 мільйонів євро. Контракт розрахований на два роки.

Жоау є вихованцем "Бенфіки". 2019 року він перейшов до мадридського "Атлетіко" за 127,2 млн євро. 2024-го "Челсі" викупив гравця у "матрацників" за 52 млн євро.

Другу половину минулого сезону Феліш грав на правах оренди за "Мілан".

Раніше повідомлялося, що Роналду отримав нового головного тренера в "Аль-Насрі".

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Дата публікації
Кількість переглядів
129
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