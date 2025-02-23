Став претендентом на пояс Усика: непереможний німець піднявся з нокдауну і нокаутував Чжилея (відео)

Німецький боксер Агіт Кабаєл здобув перемогу над китайцем Чжаном Чжилеєм у бою за тимчасовий титул WBC у надважкій вазі, який відбувся 22 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

32-річний німець нокаутував 41-річного китайця в шостому раунді. До цього у п'ятому раунді Чжилей відправив Кабаєла в нокдаун.

Агіт зумів підвестися на ноги і вже в наступній трихвилинці серією потужних ударів по корпусу змусив суперника "взяти коліно". Рефері відкрив відлік до десяти, але за цей час Чжан не зміг піднятися, щоб продовжити поєдинок.

Огляд бою Чжилей – Кабаєл

Після завершення бою чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик піднявся на ринг і вручив Кабаєлу тимчасовий пояс WBC. Відтак німець офіційно став претендентом на один з титулів, якими зараз володіє українець.

Agit Kabayel is handed the gold by Oleksandr Usyk #TheLastCrescendo | #RiyadhSeason | BUY NOW on TNT Sports Box Office ▶️ https://t.co/FXWiFF98Ej pic.twitter.com/Y4zYGHe57J — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) February 22, 2025

Кабаєл залишається непереможним на професійному рингу. В його послужному списку 26 перемог (18 – нокаутом) у 26 поєдинках. У попередньому бою він нокаутував кубинця Френка Санчеса.

Чжилей зазнав третьої поразки у своїй професійній кар'єрі. Раніше він програвав хорвату Філіпу Хрговичу (2022) та новозеландцю Джозефу Паркеру (2024). Також у його активі 27 перемог (22 – нокаутом) та одна нічия. У попередньому поєдинку китаєць нокаутував ексчемпіона світу американця Деонтея Вайлдера.

Раніше повідомлялося, що Усик залишив вечір боксу в Саудівській Аравії перед боєм росіян за звання "абсолюта".

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