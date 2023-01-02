"Став слухняним чортеням у руках московського диявола": Гераскевич "розніс" Ломаченка після гучного скандалу

Український скелетоніст Владислав Гераскевич відреагував на скандальну публікацію ексчемпіона світу в трьох дивізіонах Василя Ломаченка з митрополитом УПЦ Московського патріархату Лонгіном, де той звинувачує нашу країну в тому, що вона "розпочала війну проти бога".

23-річний спортсмен вирішив дати справедливу оцінку зірковому боксеру на своїй сторінці в Twitter.

"На відео, яке виставив Василь, Лонгін говорить про те, що українська держава розпочала війну проти бога, проти церкви господньої та проти українського народу. Славетний український спортсмен став слухняним чортеням у руках московського диявола", – написав Гераскевич.



На відео, яке виставив Василь, Лонгін говорить про те, що українська держава розпочала війну проти бога, проти церкви господньої та проти українського народу.



Славетний український спортсмен став слухняним чортеням у руках московського диявола. pic.twitter.com/wmag3Vr7pq — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) December 31, 2022

Раніше на адресу Ломаченка жорстко висловився колишня перша ракетка України Сергій Стаховський.

Нагадаємо, незважаючи на шквал обурення свої підписників після першого відео зі священником Московського патріархату, Ломаченко наступного дня опублікував ще одне. Уболівальники сумніваються, чи перебуває боксер у здоровому глузді, а також просять спецслужби звернути на нього увагу.

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