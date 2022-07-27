Став співавтором гольової атаки: 18-річний український футболіст дебютував за клуб АПЛ (відео)

Зазначимо, що дебют 18-річного гравця молодіжної збірної України припав на контрольний спаринг із "Брайтоном".

Ярмолюк розпочав гру на лаві для запасних, але з'явився на полі на 62-й хвилині. А наприкінці матчу український футболіст взяв безпосередню участь в єдиному голі у матчі.

Під час розіграшу м'яча від воріт голкіпером "Брайтона", м'яч влучив у груди Ярмолюка, а від нього відскочив до партнера по команді Дервісоглу, який у свою чергу віддав передачу на центрального нападника Айвена Тоні - 1:0.

До вашої уваги відео з моментом забитого голу, в якому безпосередню участь взяв Ярмолюк.

Для самого Ярмолюка - це був дебют у складі основної команди "Брентфорда", до того він виходив на полі у складі команди "Б", теж у товариському матчі.

Додамо, що український півзахисник офіційно став гравцем "бджіл" у середині липня. Контракт 18-річного хавбека з клубом АПЛ розрахований на три роки. Офіційно сума трансферу не називається. Раніше ЗМІ повідомляли, що за перехід Ярмолюка "Брентфорд" заплатить "Дніпру-1" 1,5 мільйона євро.

18-річний Ярмолюк є вихованцем "Дніпра-1" і від 2020 року виступав за основну команду дніпрян. У сезоні-2021/22 хавбек зіграв 210 хвилин у 9 матчах за "Дніпро-1", забив один м'яч.

Також Єгор виступає за молодіжну збірну (U-21), за яку дебютував у віці 16 років.

До слова, Ярмолюк став третім українцем, який наразі представляє клуб АПЛ після Олександра Зінченка ("Манчестер Сіті) та Віталія Миколенка ("Евертон"). Раніше за "Вест Гем" ще виступав Андрій Ярмоленко, але цього літа капітан збірної України перейшов до "Аль-Айна" з ОАЕ.