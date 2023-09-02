Став відомий календар матчів "Шахтаря" у груповому раунді Ліги чемпіонів

У новому розіграші найпрестижнішого єврокубку "гірники" стартують поєдинком проти "Порту".

Донецький "Шахтар" дізнався календар своїх матчів у груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

Згідно з результатами жеребкування, чемпіон України потрапив до групи H, де зіграє проти іспанської "Барселони", португальського "Порту" та бельгійського "Антверпена".

"Гірники" вже опублікували розклад своїх матчів у головному клубному євротурнірі. Стартувати команді Патріка ван Леувена доведеться 19 вересня номінально домашнім поєдинком з "Порту".

Ігри донеччан з "Барселоною" будуть спареними і відбудуться 25 жовтня і 7 листопада.

Зазначимо, що через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України "Шахтар" гратиме номінально домашні матчі групового раунду ЛЧ у німецькому Гамбурзі на стадіоні "Фолькспаркштадіон".

Календар матчів "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонів-2023/24

1-й тур. 19 вересня, 22:00. "Шахтар" – "Порту"

2-й тур. 4 жовтня, 19:45. "Антверпен" – "Шахтар"

3-й тур. 25 жовтня, 19:45. "Барселона" – "Шахтар"

4-й тур. 7 листопада, 19:45. "Шахтар" – "Барселона"

5-й тур. 28 листопада, 19:45. "Шахтар" – "Антверпен"

6-й тур. 13 грудня, 22:00. "Порту" – "Шахтар"

До 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

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