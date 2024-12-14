Став відомий календар матчів збірної України у відборі до ЧС-2026

"Синьо-жовті" зіграють по два поєдинки у вересні, жовтні та листопаді 2025 року.

Став відомий календар матчів збірної України у кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Волею жеребу команда Сергія Реброва потрапила до групи D. Суперниками "синьо-жовтих" стануть переможець чвертьфіналу Ліги націй-2024/25 Хорватія – Франція, а також збірні Ісландії та Азербайджану.

Українці проведуть по два поєдинки у вересні, жовтні та листопаді 2025 року. Відбірковий цикл на планетарну першість наша збірна розпочне 5 вересня номінально домашнім матчем із Францією або Хорватією.

В останньому турі групового раунду відбору на ЧС-2026 збірна України 16 листопада зіграє номінально домашній матч з Ісландією.

Календар матчів збірної України у відборі на ЧС-2026

5 вересня, 21:45. Україна – Хорватія / Франція

9 вересня, 19:00. Азербайджан – Україна

10 жовтня, 21:45. Ісландія – Україна

13 жовтня, 21:45. Україна – Азербайджан

13 листопада, 21:45. Хорватія / Франція – Україна

16 листопада, 19:00. Україна – Ісландія

Формат європейського відбору на ЧС-2026

На ЧС-2026 вийдуть 16 європейських збірних. 12 переможців груп напряму потраплять до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та 4 найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.

Груповий раунд європейського відбору на ЧС-2026 триватиме від березня до листопада 2025 року. Стикові матчі плейоф відбудуться у березні 2026 року, вони складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів.

Коли та де відбудеться фінальна частина ЧС-2026

ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у фінальній частині якого зіграють 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Поєдинки 23-го в історії чемпіонату світу будуть зіграні у 16 містах. Матч-відкриття турніру заплановано 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

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