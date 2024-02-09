Став відомий календар матчів збірної України в Лізі націй-2024/25

Свої виступи в новому розіграші Ліги націй "синьо-жовті" розпочнуть матчем з албанцями.

Визначився календар матчів збірної України в Лізі націй-2024/25.

За підсумками жеребкування, яке відбулося 8 лютого в Парижі, команда Сергія Реброва потрапила до групи В1, де її суперниками будуть команди Чехії, Албанії та Грузії.

У стартовому турі "синьо-жовті" 7 вересня 2024 року проведуть номінально домашній матч проти Албанії. Завершувати груповий етап українці будуть виїзним поєдинком з албанцями 19 листопада 2024-го.

Календар матчів збірної України в Лізі націй-2024/25

Перший тур, 7 вересня (21:45) Україна – Албанія

Другий тур, 10 вересня (21:45) Чехія – Україна

Третій тур, 11 жовтня (21:45) Україна – Грузія

Четвертий тур, 14 жовтня (21:45) Україна – Чехія

П'ятий тур, 16 листопада (19:00) Грузія – Україна

Шостий тур, 19 листопада (21:45) Албанія – Україна

Після зміни формату Ліги націй учасник групового турніру в Лізі В, де виступатиме збірна України, якщо посяде:

перше місце – підніметься до Ліги А;

друге місце – зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує третьою в групі Ліги А;

третє місце – зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує другою в групі Ліги С;

четверте місце – вилетить до Ліги С.

Стикові поєдинки заплановано на березень 2025 року.

Нагадаємо, через Лігу націй можна збільшити свої шанси пробитися на чемпіонат світу 2026 року. 12 переможців груп європейського відбору ЧС-2026 напряму вийдуть до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та чотири найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.

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