Став відомий календар матчів збірної України у разі виходу на ЧС-2022

Став відомий календар матчів збірної України у разі виходу на ЧС-2022

"Синьо-жовті" можуть розпочати турнір поєдинком проти американців.

Шляхом жеребкування фінальної частини Чемпіонату світу-2022 з футболу було сформовано також календар турніру.

За результатами жеребкування, збірна України, якщо подолає плейоф кваліфікації, зіграє на планетарній першості проти команд Англії, Ірану та США.

ПОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЖЕРЕБКУВАННЯ ФІНАЛЬНОГО ТУРНІРУ ЧС-2022

Розпочати свій виступ на мундіалі в Катарі підопічні Олександра Петракова можуть 21 листопада поєдинком проти американців. У другому турі наша команда може зустрітись 25 листопада з Іраном. У заключному турі суперником "синьо-жовтих" 29 листопада може стати збірна Англії.

ЧС-2022: розклад матчів у групі В

21 листопада, 1-й тур. Англія - Іран

21 листопада, 1-й тур. США - Україна*

25 листопада, 2-й тур. Англія - США

25 листопада, 2-й тур. Україна* - Іран

- Іран 29 листопада, 3-й тур. Україна* - Англія

- Англія 29 листопада, 3-й тур. Іран - США

* - у разі виходу на ЧС-2022 (суперники в плейоф кваліфікації - Шотландія, Уельс)

Якщо українська збірна зможе вийти з групи, то в 1/8 фіналу зіграє з однією із команд квартету А (Катар, Еквадор, Сенегал, Нідерланди).

Планетарна першість у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року. Майбутній мундіаль стане першим, який буде проведений не влітку.

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