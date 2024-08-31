Став відомий розклад матчів "Динамо" в основному раунді Ліги Європи

"Біло-сині" стартуватимуть грою проти "Лаціо", а в заключному турі позмагаються з РФШ.

Київське "Динамо" дізналося календар своїх матчів в основному раунді Ліги Європи сезону-2024/25.

У стартовому турі команда Олександра Шовковського проведе номінально домашній поєдинок проти італійського "Лаціо". Завершувати ж основний етап Ліги Європи "біло-синім" доведеться номінально домашнім матчем з латвійським РФШ.

Розклад матчів "Динамо" в основному раунді Ліги Європи-2024/25

25 вересня 2024. 22:00. "Динамо" (Україна) – "Лаціо" (Італія)

3 жовтня 2024. 19:45. "Гоффенгайм" (Німеччина) – "Динамо" (Україна)

24 жовтня 2024. 19:45. "Рома" (Італія) – "Динамо" (Україна)

7 листопада 2024. 22:00. "Динамо" (Україна) – "Ференцварош" (Угорщина)

28 листопада 2024. 19:45. "Динамо" (Україна) – "Вікторія" Пльзень (Чехія)

12 грудня 2024. 22:00. "Реал Сосьєдад" (Іспанія) – "Динамо" (Україна)

21 січня 2025. 17:30. "Галатасарай" (Туреччина) – "Динамо" (Україна)

30 січня 2025. 22:00. "Динамо" (Україна) – РФШ (Латвія)

В оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступатимуть в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних команд.

Вісім команд з найбільшою кількістю очок напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Починаючи з 1/8 фіналу, плейоф Ліги Європи відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь (вдома та в гостях). Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку.

Раніше повідомлялося, що донецький "Шахтар" отримав розклад матчів в основному раунді Ліги чемпіонів.

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