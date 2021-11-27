Став відомий розклад матчів плейоф відбору на ЧС-2022: коли зіграє збірна України

Став відомий розклад матчів плейоф відбору на ЧС-2022: коли зіграє збірна України

Команда Олександра Петракова проведе півфінал і потенційний фінал на виїзді.

Затверджено дати та час початку стикових матчів європейської кваліфікації на Чемпіонат світу-2022. Волею жеребу збірній України доведеться зустрітися в півфіналі плейоф з національною командою Шотландії.

Якщо команда Олександра Петракова зуміє пройти шотландців, то в фінальному раунді плейоф на неї чекає переможець пари Уельс - Австрія.

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Проти шотландців "синьо-жовті" зіграють на виїзді. Поєдинок Шотландія - Україна відбудеться 24 березня, початок - о 21:45 за київським часом.

У фіналі плейоф збірна України, якщо зможе туди пробитися, також буде гостем. Потенційний поєдинок українців з переможцем пари Уельс - Австрія заплановано на 29 березня. Початок - о 21:45 за київським часом.

Розклад матчів збірної України в плейоф відбору на ЧС-2022

Четвер, 24 березня, 21:45. Шотландія - Україна

Вівторок, 29 березня, 21:45. Уельс / Австрія - Шотландія / Україна

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