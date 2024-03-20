Став відомий розклад матчів збірної України з футболу на Олімпіаді-2024

Підопічні Руслана Ротаня зіграють проти Аргентини, Марокко та однієї з азійських збірних.

Став відомий календар матчів збірної України на груповому етапі чоловічого футбольного турніру Олімпади-2024 в Парижі.

Згідно з результатами жеребкування, команда Руслана Ротаня потрапила до групи B, де зіграє проти Аргентини, Марокко і третьої команди з Азійської конфедерації.

Саме проти представника Азії наша футбольна збірна проведе перший у своїй історії матч на Олімпійських іграх. Цей поєдинок відбудеться 24 липня у Ліоні. Ім'я суперника визначиться після завершення азійського відбіркового турніру на ОІ-2024, запланованого на квітень-травень цього року.

27 липня у Сент-Етьєні "синьо-жовті" у другому турі зіграють з командою Марокко, а завершать груповий раунд українці 30 липня матчем з Аргентиною в Ліоні.

Календар матчів збірної України з футболу на Олімпіаді-2024

24 липня, 16:00. Україна – Азія №3

27 липня, 16:00. Україна – Марокко

30 липня, 18:00. Україна – Аргентина

До плейоф олімпійського турніру вийдуть дві найкращі команди з кожної групи. У чвертьфіналі українці можуть зустрітися з однією зі збірних групи А: Франція, Нова Зеландія, США або переможець міжконтинентального плейоф (Гвінея проти четвертої команди з Азійської конфедерації).

Згідно з регламентом, у футбольному турнірі Олімпіади можуть узяти участь гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. Кожна команда може внести до заявки із 18 футболістів лише трьох виконавців, які старші цього віку.

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Чоловічий футбольний турнір Олімпійських ігор 2024 року відбудеться від 24 липня до 9 серпня в семи містах Франції: Парижі, Марселі, Ліоні, Бордо, Сент-Етьєні, Ніцці та Нанті.

Чинним переможцем Олімпіади з футболу серед чоловічих збірних є Бразилія, яка в Токіо-2020 у фіналі здолала Іспанію (2:1). Цього разу бразильці навіть не пройшли відбір, посівши в Південній Америці третє місце.

Нагадаємо, на молодіжному Євро-2023 збірна України дійшла до півфіналу, завдяки чому вперше в історії пробилася на Олімпійські ігри.

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