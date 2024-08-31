Став відомий розклад усіх матчів "Шахтаря" в основному раунді Ліги чемпіонів

У першому поєдинку "гірники" зіграють проти "Болоньї", в останньому – з дортмундською "Боруссією".
УЄФА оприлюднив календар матчів основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
Зокрема розклад своїх поєдинків в основному раунді найпрестижнішого євротурніру отримав єдиний представник України – донецький "Шахтар".
Стартують підопічні Маріно Пушича в Італії матчем з "Болоньєю", а на фініші в Німеччині позмагаються з дортмундською "Боруссією".
Розклад матчів "Шахтаря" в основному раунді Ліги чемпіонів-2024/25
1. "Болонья" – "Шахтар" (18.09.2024, 19:45)
2. "Шахтар" – "Аталанта" (02.10.2024, 19:45)
3. "Арсенал" – "Шахтар" (22.10.2024, 22:00)
4. "Шахтар" – "Янг Бойз" (06.11.2024, 19:45)
5. ПСВ – "Шахтар" (27.11.2024, 22:00)
6. "Шахтар" – "Баварія" (10.12.2024, 22:00)
7. "Шахтар" – "Брест" (22.01.2025, 19:45)
8. "Боруссія" Дортмунд – "Шахтар" (29.01.2025, 22:00)
В оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступатимуть в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних команд.
Вісім команд з найбільшою кількістю очок напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.
Починаючи з 1/8 фіналу, плейоф Ліги чемпіонів відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь (вдома та в гостях). Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку.
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