Став відомий склад чоловічої збірної України на першу естафету біатлонного сезону

Гонка розпочнеться 4 грудня о 16:10.

Старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра визначився зі складом команди на дебютну в сезоні-2021/22 естафету, яка відбудеться 4 грудня в рамках другого етапу Кубка світу у шведському Естерсунді.

Честь нашої країни в чоловічій естафеті захищатимуть Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал та Антон Дудченко.

На старт українська команда вийде під восьмим номером.

Початок чоловічої естафети - о 16:10 за київським часом. Пряму трансляцію гонки дивіться на телеканалі UA: Перший, а також онлайн на сайті Суспільне Спорт.

У суботу, 4 грудня, окрім чоловічої естафети також запланована жіноча гонка переслідування. Україну в ній представлять Юлія Джима (19-й стартовий номер) та Валентина Семеренко (60-й). Також персьют 49-ю повинна була розпочати Дар'я Блашко, але тренерський штаб вирішив поберегти її на естафету.

Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 4-го до 20 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.

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