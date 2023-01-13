Став відомий склад збірної України на жіночу естафету Кубка світу з біатлону в Рупольдінгу

Жіноча збірна України з біатлону визначилася зі складом на естафету в рамках п'ятого етапу Кубка світу-2022/23, який приймає німецький Рупольдінг.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

У складі естафетної команди "синьо-жовтих" побіжать Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Анна Кривонос та Олена Білосюк.

Жіноча естафета відбудеться суботу, 14 січня. Початок гонки – о 15:25 за київським часом. У неділю німецький етап завершиться масстартами.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.

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