Став відомий склад збірної України з футболу для підготовки до Олімпійських ігор-2024

"Синьо-жовті" проведуть тренувальний збір, під час якого зіграють товариський матч із Японією.

Головний тренер олімпійської збірної України з футболу Руслан Ротань визначив склад команди, яка готуватиметься до Олімпади-2024 в Парижі.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, в рамках підготовки до літніх Олімпійських ігор "синьо-жовті" в період від 17-го до 27 березня проведуть навчально-тренувальний збір в угорському Сегеді.

25 березня у місті Фукуока олімпійська збірна України зіграє товариський матч із Японією.

Вже невдовзі українці дізнаються суперників на майбутній Олімпіаді: жеребкування відбудеться 20 березня в Парижі.

Склад олімпійської збірної України

Воротарі: Кіріл Фесюн ("Колос"), Георгій Єрмаков ("Олександрія").

Захисники: Антон Боль ("Зоря"), Мар'ян Фарина ("Металіст 1925"), Роман Дідик ("Рух"), Максим Дячук ("Динамо"), Андрій Булєза ("Карпати"), Олександр Мартинюк ("Олександрія"), Єгор Маценко ("Шльонськ", Польща).

Півзахисники: Ельдар Кулієв ("Зіра" Азербайджан), Іван Желізко ("Лехія" Польща), Микола Михайленко, Кирило Сігеєв, Денис Шостак, Артем Шулянський (усі – "Олександрія"), Олександр Назаренко ("Полісся"), Олексій Сич, Олег Федор (обидва – "Рух"), Артем Бондаренко, Олексій Кащук, Дмитро Криськів (усі – "Шахтар").

Нападник: Микола Кухаревич ("Суонсі", Уельс).

Чоловічий футбольний турнір Олімпійських ігор 2024 року відбудеться від 24 липня до 9 серпня в семи містах Франції: Парижі, Марселі, Ліоні, Бордо, Сент-Етьєні, Ніцці та Нанті.

У ньому візьмуть участь 16 збірних: Франція (як господар), три команди представлятимуть Європу (Україна, Іспанія, Ізраїль), три – Африку (Марокко, Єгипет, Малі), три – Азію (стануть відомі до 3 травня), дві – Південну Америку (Парагвай, Аргентина), дві – зону КОНКАКАФ (США, Домініканська Республіка), одна – Океанію (Нова Зеландія), також до них приєднається переможець плейоф між четвертими командами Африки (Гвінея) та Азії.

Чинним переможцем Олімпіади з футболу серед чоловічих збірних є Бразилія, яка в Токіо-2020 у фіналі здолала Іспанію (2:1). Цього разу бразильці навіть не пройшли відбір, посівши в Південній Америці третє місце.

Нагадаємо, на молодіжному Євро-2023 збірна України дійшла до півфіналу, завдяки чому вперше в історії пробилася на Олімпійські ігри.

Читайте також:

Син Андрія Шевченка отримав український паспорт і був викликаний до юнацької збірної з футболу

Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Викликали гравців з Росії: боснійці оголосили заявку на матч плейоф відбору Євро-2024 проти України