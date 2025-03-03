Став відомий склад жіночої збірної України з біатлону на етап Кубка світу в Нове-Мєсто

Збірна України визначилася зі складом жіночої команди на сьомий етап Кубка світу з біатлону-2024/25, який відбудеться від 6-го до 9 березня в чеському Нове-Мєсто.

Як повідомляє Biathlonnews, Україну на етапі в Нове-Мєсто представлятимуть шість біатлоністок: Христина Дмитренко, Юлія Джима, Ірина Петренко, Дарина Чалик, Олена Городна та Олександра Меркушина.

Раніше чоловіча збірна України з біатлону оголосила склад на етап Кубка світу в Нове-Мєсто.

До програми чеського етапу включено спринти, гонки переслідування та класичні естафети.

Це буде перший етап Кубка світу після чемпіонату світу-2025, який від 12 до 23 лютого відбувся у швейцарському Ленцергайде. Збірна України завершила планетарну першість без медалей.

Після гонок у Нове-Мєсто біатлонний сезону Кубка світу закінчиться етапами у словенській Поклюці (13-16 березня) та норвезькому Голменколлені (21-23 березня).

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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