Став відомий календар матчів "Динамо" та "Шахтаря" в основному раунді Ліги конференцій

"Динамо" та "Шахтар" виступлять в основному раунді Ліги конференцій / © ФК Динамо Київ

Став відомий календар матчів київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" в основному раунді Ліги конференцій сезону-2025/26.

В основному етапі Ліги конференцій кожен учасник зіграє проти шести різних суперників – три матчі вдома і три на виїзді.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Календар матчів "Шахтаря" в основній стадії Ліги конференцій

1-й тур: 2 жовтня, 22:00, "Абердін" (Шотландія), у гостях

2-й тур: 23 жовтня, 19:45, "Легія" (Польща), вдома

3-й тур: 6 листопада, 19:45, "Брейдаблік" (Ісландія), вдома

4-й тур: 27 листопада, 22:00, "Шемрок Роверс" (Ірландія), у гостях

5-й тур: 11 грудня, 22:00, "Хамрун Спартанс" (Мальта), у гостях

6-й тур: 18 грудня, 22:00, "Рієка" (Хорватія), вдома

Календар матчів "Динамо" в основній стадії Ліги конференцій

1-й тур: 2 жовтня, 19:45, "Крістал Пелас" (Англія), вдома

2-й тур: 23 жовтня, 22:00, "Самсунспор" (Туреччина), у гостях

3-й тур: 6 листопада, 22:00, "Зріньські" (Боснія і Герцеговина), вдома

4-й тур: 27 листопада, 19:45, "Омонія" (Кіпр), в гостях

5-й тур: 11 грудня, 19:45, "Фіорентина" (Італія), в гостях

6-й тур: 18 грудня, 22:00, "Ноа" (Вірменія), вдома

Календар плейоф Ліги конференцій

Стикові матчі: 19 та 26 лютого 2026 року

1/8 фіналу: 12 та 19 березня 2026 року

Чвертьфінали: 9 та 16 квітня 2026 року

Півфінали: 30 квітня та 7 травня 2026 року

Фінал: 27 травня 2026 року (Лейпциг, Німеччина)

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).