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Став відомий календар матчів УПЛ на сезон-2025/26: хто з ким зіграє в першому турі
Базова дата старту чемпіонату – 2 серпня.
Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) сформувала календар матчів на майбутній сезон-2025/26.
Базова дата першого туру – 2 серпня. Загалом 2025 року заплановано 16 турів (базова дата 16-го – 13 грудня).
Календарна частина 2026 року розпочнеться 17-м туром (базова дата – 21 лютого). Заключний 30-й тур повинен відбутися 29 травня 2026 року.
Зазначимо, що матчі "Шахтаря" проти "Динамо" відбудуться в 11-му турі (базова дата – 1 листопада) та у 26-му турі (базова дата – 2 травня).
Календар матчів 1-го туру УПЛ-2025/26
"Рух" – "Полтава"
"Карпати" – "Полісся"
"Металіст 1925" – "Оболонь"
"Верес" – "Динамо"
"Зоря" – ЛНЗ
"Кудрівка" – "Олександрія"
"Колос" – "Кривбас"
"Епіцентр" – "Шахтар"
Повний календар УПЛ на сезон 2025/26 можна переглянути на офіційному сайті ліги.
Нагадаємо, чемпіоном УПЛ-2024/25 стало "Динамо". "Біло-сині" здобули "золото" чемпіонату України 17-й раз в історії та вперше від сезону-2020/21.