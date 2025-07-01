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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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917
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Став відомий календар матчів УПЛ на сезон-2025/26: хто з ким зіграє в першому турі

Базова дата старту чемпіонату – 2 серпня.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Верес" – "Динамо"

"Верес" – "Динамо" / © ФК Динамо Київ

Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) сформувала календар матчів на майбутній сезон-2025/26.

Базова дата першого туру – 2 серпня. Загалом 2025 року заплановано 16 турів (базова дата 16-го – 13 грудня).

Календарна частина 2026 року розпочнеться 17-м туром (базова дата – 21 лютого). Заключний 30-й тур повинен відбутися 29 травня 2026 року.

Зазначимо, що матчі "Шахтаря" проти "Динамо" відбудуться в 11-му турі (базова дата – 1 листопада) та у 26-му турі (базова дата – 2 травня).

Календар матчів 1-го туру УПЛ-2025/26

  • "Рух" – "Полтава"

  • "Карпати" – "Полісся"

  • "Металіст 1925" – "Оболонь"

  • "Верес" – "Динамо"

  • "Зоря" – ЛНЗ

  • "Кудрівка" – "Олександрія"

  • "Колос" – "Кривбас"

  • "Епіцентр" – "Шахтар"

Повний календар УПЛ на сезон 2025/26 можна переглянути на офіційному сайті ліги.

Нагадаємо, чемпіоном УПЛ-2024/25 стало "Динамо". "Біло-сині" здобули "золото" чемпіонату України 17-й раз в історії та вперше від сезону-2020/21.

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Дата публікації
Кількість переглядів
917
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