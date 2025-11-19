Став відомий найкращий бомбардир групового раунду європейського відбору на ЧС-2026

Ерлінг Голанд / © Associated Press

Форвард "Манчестер Сіті" та збірної Норвегії Ерлінг Голанд став найкращим бомбардиром групового раунду європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з футболу.

25-річний норвежець забив 16 м'ячів у восьми матчах відбору. Також він став найкращим за системою "гол+пас" – 18 результативних дій.

Найближчі конкуренти Ерлінга забили вдвічі менше – Гаррі Кейн (Англія), Марко Арнаутович (Австрія) та Мемфіс Депай (Нідерланди) мають по 8 голів.

Таким чином, Голанд повторив рекорд польського нападника Роберта Левандовські (16 голів у кваліфікації на ЧС-2018) за забитими м'ячами в одному європейському відборі до Мундіалю.

Зазначимо, що норвежці виграли всі вісім матчів у груповому раунді відбору на ЧС-2026, де їхніми суперниками були Італія, Ізраїль, Естонія та Молдова. Скандинави з першого місця завоювали пряму путівку на Мундіаль.

Збірна Норвегії зіграє на чемпіонаті світу з футболу вчетверте в історії та вперше від 1998 року.

Раніше повідомлялося, що визначилися всі можливі суперники збірної України у плейоф відбору на ЧС-2026.