ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
43
Час на прочитання
1 хв

Став відомий найкращий бомбардир групового раунду європейського відбору на ЧС-2026

Ерлінг Голанд повторив рекорд Роберта Левандовські.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ерлінг Голанд

Ерлінг Голанд / © Associated Press

Форвард "Манчестер Сіті" та збірної Норвегії Ерлінг Голанд став найкращим бомбардиром групового раунду європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з футболу.

25-річний норвежець забив 16 м'ячів у восьми матчах відбору. Також він став найкращим за системою "гол+пас" – 18 результативних дій.

Найближчі конкуренти Ерлінга забили вдвічі менше – Гаррі Кейн (Англія), Марко Арнаутович (Австрія) та Мемфіс Депай (Нідерланди) мають по 8 голів.

Таким чином, Голанд повторив рекорд польського нападника Роберта Левандовські (16 голів у кваліфікації на ЧС-2018) за забитими м'ячами в одному європейському відборі до Мундіалю.

Зазначимо, що норвежці виграли всі вісім матчів у груповому раунді відбору на ЧС-2026, де їхніми суперниками були Італія, Ізраїль, Естонія та Молдова. Скандинави з першого місця завоювали пряму путівку на Мундіаль.

Збірна Норвегії зіграє на чемпіонаті світу з футболу вчетверте в історії та вперше від 1998 року.

Раніше повідомлялося, що визначилися всі можливі суперники збірної України у плейоф відбору на ЧС-2026.

Дата публікації
Кількість переглядів
43
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie