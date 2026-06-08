Став відомий поточний стан Еріксена, який знепритомнів під час матчу з Україною

Крістіан Еріксен / © Associated Press

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Лікар збірної Данії Мортен Боесен поділився новинами про стан здоров'я півзахисника національної команди Крістіана Еріксена, який знепритомнів під час товариського матчу проти України.

Наступного дня після моторошного інциденту з Еріксеном лікар повідомив, що 34-річний футболіст почувається добре і перебуває разом зі своєю сім'єю. Невдовзі його мають виписати з лікарні.

"Я говорив з Крістіаном зранку, і він почувається добре. Він перебуває з родиною і в гарному стані. Очікується, що скоро він буде виписаний з лікарні та зможе повернутися додому. Ми добре дбаємо про гравців і персонал і постійно підтримуємо з ними зв'язок", — наводить слова лікаря Данський футбольний союз.

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Еріксен знепритомнів на 65-й хвилині матчу проти України. Арбітр одразу ж призупинив зустріч — лікарі з'явилися на полі й надали гравцю медичну допомогу. У цей час футболісти обох команд оточили Крістіана та закрили його від телекамер.

Зрештою Еріксен отямився та під оплески глядачів залишив поле. Потім арбітр, порадившись з тренерами і капітанами обох збірних, ухвалив рішення достроково завершити матч.

На момент зупинення матчу Данія вигравала в України з рахунком 2:1.

Пізніше Данський футбольний союз повідомив, що Еріксен перебуває у свідомості та почувається добре. За словами лікаря данської команди Мортена Боесена, невдовзі хавбек пройде додаткове обстеження в лікарні, щоб визначити причину того, що сталося.

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Зазначимо, що влітку 2021 року Еріксен пережив серцевий напад під час Євро-2020. Крістіана вдалося реанімувати на полі, після чого його доправили до лікарні та пізніше встановили кардіовертер-дефібрилятор.

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