Став відомий розклад матчів збірної України на ЧС-2027 з хокею в елітному дивізіоні

Збірна України з хокею / © Федерація хокею України

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Збірна України з хокею, яка цього року вийшла до елітного дивізіону, дізналася розклад матчів на чемпіонаті світу-2027.

Календар поєдинків оприлюднила Міжнародна федерація хокею (IIHF).

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На ЧС-2027 з хокею в елітному дивізіоні збірна України виступатиме у групі А, де зіграє сім матчів. Суперниками "синьо-жовтих" стануть Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Німеччина, Латвія, Австрія та Словенія.

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Чотири найкращі команди вийдуть до чвертьфіналу. Збірна, яка фінішує останньою, вилетить до Дивізіону IА (другого за престижністю — прим.).

Розклад матчів збірної України на ЧС-2027 з хокею

14 травня, 17:20 . Україна — Швеція

16 травня, 21:20 . Німеччина — Україна

18 травня, 17:20 . Україна — Австрія

19 травня, 21:20 . Словенія — Україна

21 травня, 17:20 . Латвія — Україна

22 травня, 21:20 . Фінляндія — Україна

24 травня, 21:20. Україна — Швейцарія

ЧС-2027 з хокею в елітному дивізіоні відбудеться від 14 до 30 травня наступного року в Німеччині.

Наша хокейна збірна удесяте в історії та вперше від 2007 року виступить на чемпіонаті світу в елітному дивізіоні. Найкращим результатом "синьо-жовтих" було дев'яте місце на ЧС-2002.

Нагадаємо, ЧС-2026 з хокею в елітному дивізіоні виграла збірна Фінляндії, яка у фіналі в овертаймі здолала Швейцарію. В матчі за "бронзу" Норвегія в овертаймі перемогла Канаду.

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