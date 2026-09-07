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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Став відомий розклад матчів збірної України на ЧС-2027 з хокею в елітному дивізіоні

"Синьо-жовті" вперше за 20 років зіграють на чемпіонаті світу з хокею в елітному дивізіоні.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна України з хокею

Збірна України з хокею / © Федерація хокею України

Збірна України з хокею, яка цього року вийшла до елітного дивізіону, дізналася розклад матчів на чемпіонаті світу-2027.

Календар поєдинків оприлюднила Міжнародна федерація хокею (IIHF).

На ЧС-2027 з хокею в елітному дивізіоні збірна України виступатиме у групі А, де зіграє сім матчів. Суперниками "синьо-жовтих" стануть Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Німеччина, Латвія, Австрія та Словенія.

Чотири найкращі команди вийдуть до чвертьфіналу. Збірна, яка фінішує останньою, вилетить до Дивізіону IА (другого за престижністю — прим.).

Розклад матчів збірної України на ЧС-2027 з хокею

  • 14 травня, 17:20. Україна — Швеція

  • 16 травня, 21:20. Німеччина — Україна

  • 18 травня, 17:20. Україна — Австрія

  • 19 травня, 21:20. Словенія — Україна

  • 21 травня, 17:20. Латвія — Україна

  • 22 травня, 21:20. Фінляндія — Україна

  • 24 травня, 21:20. Україна — Швейцарія

ЧС-2027 з хокею в елітному дивізіоні відбудеться від 14 до 30 травня наступного року в Німеччині.

Наша хокейна збірна удесяте в історії та вперше від 2007 року виступить на чемпіонаті світу в елітному дивізіоні. Найкращим результатом "синьо-жовтих" було дев'яте місце на ЧС-2002.

Нагадаємо, ЧС-2026 з хокею в елітному дивізіоні виграла збірна Фінляндії, яка у фіналі в овертаймі здолала Швейцарію. В матчі за "бронзу" Норвегія в овертаймі перемогла Канаду.

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