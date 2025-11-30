Став відомий склад нового тренерського штабу "Динамо"

Ігор Костюк / © ФК Динамо Київ

Став відомий склад нового тренерського штабу київського "Динамо" після звільнення Олександра Шовковського з посади керманича команди.

Офіційний сайт "біло-синіх" назвав імена фахівців, які допомагатимуть новому виконувачу обов'язків головного тренера Ігорю Костюку, який раніше очолював команду "Динамо" U-19.

Також зазначається, що повернувшись з Кіпру після поразки в матчі Ліги конференцій з "Омонією", у суботу, 29 листопада, динамівці провели перше тренування під керівництвом нового керманича.

Склад тренерського штабу Ігоря Костюка в "Динамо":

Олег Венглинський (колишній асистент Ігоря Костюка у команді "Динамо" U-19)

Тарас Луценко (тренер воротарів, раніше працював з молодіжними командами "Динамо" та у клубній ДЮФШ "Динамо" імені Валерія Лобановського)

Віталій Кулиба (тренер з фізичної підготовки)

Мацей Кендзьорек (асистент головного тренера).

У першому матчі під керівництвом Костюка "біло-сині" в понеділок, 1 грудня, приймуть "Полтаву" в межах 14-го туру УПЛ.

Наразі "Динамо" посідає лише сьоме місце в чемпіонаті України, набравши 20 очок після 13 турів. Відставання від лідера "Шахтаря" складає 10 очок.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" встановило клубний антирекорд, уперше в історії програвши три матчі поспіль в УПЛ.