Став відомий суперник нардепа-борця Беленюка у дебютному бою в MMA

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат України Жан Беленюк дізнався свого суперника у дебютному бою в змішаних єдиноборствах (ММА).

Як повідомила пресслужба ліги Arena, суперником 35-річного Беленюка стане 52-річний ізраїльський боєць Хаїм Гозалі, який відомий своїми виступами в одному з найпрестижніших ММА-промоушенів світу Bellator.

Востаннє він виходив в октагон у квітні 2025 року на турнірі Israel World Combat Championship, де провів бій на голих кулаках проти співвітчизника Йоганатана Арнона.

Суперник Гозалі отримав дискваліфікацію через використання мастила, що заборонено правилами — згодом перемога Хаїма була анульована, а бій визнано таким, що не відбувся.

Дебютний поєдинок Беленюка у MMA відбудеться 11 липня у київському Палаці Спорту.

Жан є триразовим олімпійським медалістом з греко-римської боротьби. У його послужному списку "срібло" Ріо-2016, "золото" Токіо-2020 та "бронза" Парижа-2024, після завоювання якої він завершив кар'єру.

Крім Беленюка, у межах шоу в октагоні також дебютує ще один відомий український борець греко-римського стилю — срібний призер Олімпійських ігор 2020-го та 2024 років Парвіз Насібов.

