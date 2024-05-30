"Став жадібним пузом": претендент на чемпіонський пояс Усика "наїхав" на українця

Філіп Хргович розкритикував українського боксера, який попросив зберегти титул IBF до свого реваншу з Ф'юрі.

Обов'язковий претендент на пояс IBF у надважкій вазі Філіп Хргович обурився зверненням абсолютного чемпіона світу Олександра Усика до IBF з проханням зберегти титул організації до бою-реваншу з Тайсоном Ф'юрі.

Хорватський боксер обізвав українця "жадібним пузом", як раніше сам Олександр часто називав Ф'юрі. За словами Хрговича, йому обіцяли, що він битиметься з британцем Даніелем Дюбуа за пояс IBF.

"Наскільки я знаю, титул IBF стоятиме на кону мого бою з Дюбуа, мені так обіцяли. Усик став жадібним пузом. Настала моя черга", – сказав Хргович в інтерв'ю Pro Boxing Fans.

Хорват висловив сподівання, що українця все ж позбавлять пояса, а він отримає чемпіонський бій.

"Вважаю, що саме я повинен битися за титул IBF. В Усика було дуже багато винятків. Я чекав свого шансу аж три роки, і вони провели поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу. Мені обіцяли, що я битимуся за титул, тому поєдинок з Дюбуа повинен бути за пояс IBF", – сказав Хрговіч у коментарі Boxing News.

Бій між Хрговичем та Дюбуа відбудеться 1 червня у саудівському Ер-Ріяді. Також у рамках цього вечора боксу американець Деонтей Вайлдер вийде в ринг проти китайця Чжана Чжилея.

Раніше президент IBF Деріл Піплс повідомив, що Усик може зберегти титул організації до реваншу з Ф'юрі. За його словами, українець має право звернутися до IBF з проханням відтермінувати обов'язковий захист пояса, що команда Олександра і зробила.

Якщо його задовільнять, то в реванші між Усиком і Ф'юрі на кону знову стоятимуть усі чотири головні пояси та звання абсолютного чемпіона хевівейту. А ось бій Хрговича проти Дюбуа не буде титульним.

Нагадаємо, напередодні стала відома дата реваншу Усик – Ф'юрі.

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