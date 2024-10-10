"Ставлення не змінилося": Степаненко розповів, чому з травмою приїхав до збірної України

Півзахисник донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко узяв участь у пресконференції напередодні матчу 3-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 проти команди Грузії.

35-річний футболіст, який з травмою приїхав до табору національної команди, запевнив, що кожен гравець "синьо-жовтих" відчуває відповідальність перед своєю країною та робить усе можливе, щоб потішити уболівальників.

"Коли я вперше потрапив до збірної України, навіть до молодіжної, то для мене це було великим досягненням. Так повинно бути для будь-якого футболіста. Коли в мене раніше були травм, я з ними приїжджав до збірної й намагався допомогти команді. І в 35 років моє ставлення до національної збірної не змінилося. Це повинен розуміти кожен уболівальник, функціонер, гравець. Усі футболісти збірної, які перебувають тут, максимально віддаються команді.

Якщо в тебе є шанс зіграти, то ти щодня виходиш і працюєш на тренуваннях і після них, щоб бути готовим. Кожен гравець збірної України так готується, відчуває відповідальність перед своєю країною, віддасть усе не полі, аби наші вболівальники були задоволені командою.

Тому неправда, що футболісти збірної України не хочуть грати, не віддаються. Усі, хто сюди приїжджає – люди, які максимально відповідальні й максимально хочуть допомогти нашій країні", – цитує Степаненка офіційний сайт УАФ.

Раніше повідомлялося, що Ребров пояснив, чому не викликав Ярмоленка до збірної України на жовтневі матчі Ліги націй.

Поєдинок Україна – Грузія відбудеться у п'ятницю, 11 жовтня, у польському місті Познань на стадіоні "Enea Arena". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Грузія доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, у сезоні Ліги націй-2024/25 збірна України виступає у Дивізіоні B, де її суперниками є Чехія, Грузія та Албанія. У стартових турах українці зазнали поразок від Албанії (1:2) та Чехії (2:3), тож наразі посідають останнє місце у своїй групі, не набравши жодного очка.

Грузія, навпаки, розпочала турнір перемогами над чехами (4:1) та албанцями (1:0). Команда Віллі Саньйоля з 6 балами лідирує у квартеті. Албанія та Чехія йдуть слідом, маючи у своєму активі по 3 залікові пункти.

Зазначимо, що в 4-му турі Ліги націй збірна України 14 жовтня у Вроцлаві зіграє з Чехією, а Грузія того ж дня прийме Албанію.

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