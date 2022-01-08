"Стихія проти стихії": Усик влаштував незвичайну "бійку" в Буковелі - епічне відео

Український чемпіон вийшов боксувати зі сніговою гарматою.
Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA і IBO Олександр Усик весело проводить зимові свята в Буковелі.
34-річний український боксер цього разу вирішив позмагатися з природою та "вийшов на бій" із хуртовиною.
Відео своєрідного бою з тінню кримчанин опублікував у сторіз Instagram. "Стихія проти стихії", - написав Сашко в коментарі до ролику.
У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.
Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною.
- В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.
- У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.
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