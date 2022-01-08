"Стихія проти стихії": Усик влаштував незвичайну "бійку" в Буковелі - епічне відео

"Стихія проти стихії": Усик влаштував незвичайну "бійку" в Буковелі - епічне відео

Український чемпіон вийшов боксувати зі сніговою гарматою.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA і IBO Олександр Усик весело проводить зимові свята в Буковелі.

34-річний український боксер цього разу вирішив позмагатися з природою та "вийшов на бій" із хуртовиною.

Відео своєрідного бою з тінню кримчанин опублікував у сторіз Instagram. "Стихія проти стихії", - написав Сашко в коментарі до ролику.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна , реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною.

В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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