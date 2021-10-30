Стінка на стінку: в матчі Першої ліги футболісти влаштували масове побоїще

Поєдинок "Волині" та "Агробізнесу" завершився скандалом.

Матч 16-го туру Першої ліги України, в якому зустрічалися "Волинь" і "Агробізнес", закінчився масовою бійкою.

Пристрасті на футбольному полі закипіли наприкінці зустрічі. У компенсований час господарі, програючи 0:1, всією командою пішли на кутовий біля чужих воріт. Справа дійшла до удару, але голкіпер гостей намертво забрав м'яч.

Після цього на газоні розгорілася сутичка між Владиславом Морозом з "Волині" та Артуром Думанюком з "Агробізнесу". Зовсім скоро це з'ясування стосунків переросло в масштабну бійку за участю гравців обох команд. На поле вибігли навіть запасні та члени тренерських штабів команд.

За підсумками цього інциденту суддя не став карати футболістів. Своєю чергою, червону картку отримав асистент головного тренера гостей Михайло Дячук-Ставицький, який намагався чинити тиск на арбітра.

Відео бійки можна переглянути за посиланням.

"Агробізнес мінімально обіграв "Волинь" (1:0), єдиний гол було забито на 5-й хвилині протистояння.

Команда з Хмельницької області з 15 очками піднялася на 13-те місце в турнірній таблиці Першої ліги. "Волинь", маючи 18 пунктів у своєму активі, розташувалася на 9-й сходинці.

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