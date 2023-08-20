"Stop Putler": під час фіналу жіночого ЧС на поле вибіг фанат у футболці на підтримку України (фото)

На спині у вболівальника був напис "Free Ukraine".

Фінальний матч жіночого чемпіонату світу-2023 з футболу між збірними Іспанії та Англії було перервано через фаната, який вибіг на поле стадіону у футболці на підтримку України у війні з російськими окупантами.

Інцидент трапився під час першого тайму. На 26-й хвилині поєдинку уболівальника у масці прорвався на газон арени та намагався підбігти до однієї з лідерок збірної Англії Лорен Гемп.

На передньому боці його футболки був напис "Stop Putler" ("Зупиніть Путлера"), а на задньому – "Free Ukraine" ("Звільніть Україну").

Під час фіналу жіночого ЧС-2023 на поле вибіг фанат у футболці на підтримку України / Фото: Associated Press

Під час фіналу жіночого ЧС-2023 на поле вибіг фанат у футболці на підтримку України / Фото: Associated Press

Зазначимо, що карта України на спині уболівальника була неповною – без території Одещини.

Під час фіналу жіночого ЧС-2023 на поле вибіг фанат у футболці на підтримку України / Фото: Associated Press

Стюарди негайно затримали фаната та вивели його за межі поля, після чого матч продовжився.

Під час фіналу жіночого ЧС-2023 на поле вибіг фанат у футболці на підтримку України / Фото: Associated Press

Під час фіналу жіночого ЧС-2023 на поле вибіг фанат у футболці на підтримку України / Фото: Associated Press

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