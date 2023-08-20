"Stop Putler": під час фіналу жіночого ЧС на поле вибіг фанат у футболці на підтримку України (фото)

На спині у вболівальника був напис "Free Ukraine".
Фінальний матч жіночого чемпіонату світу-2023 з футболу між збірними Іспанії та Англії було перервано через фаната, який вибіг на поле стадіону у футболці на підтримку України у війні з російськими окупантами.
Інцидент трапився під час першого тайму. На 26-й хвилині поєдинку уболівальника у масці прорвався на газон арени та намагався підбігти до однієї з лідерок збірної Англії Лорен Гемп.
На передньому боці його футболки був напис "Stop Putler" ("Зупиніть Путлера"), а на задньому – "Free Ukraine" ("Звільніть Україну").
Зазначимо, що карта України на спині уболівальника була неповною – без території Одещини.
Стюарди негайно затримали фаната та вивели його за межі поля, після чого матч продовжився.
Читайте також:
Шикарний гол Мессі та серія пенальті: "Інтер" Маямі з Кривцовим завоював Кубок ліг (відео)
Гол Мбаппе не допоміг: ПСЖ вдруге поспіль втратив очки на старті чемпіонату Франції (відео)