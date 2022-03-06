"Стоп війні": "Баварія" влаштувала акцію на підтримку України перед матчем Бундесліги

Мюнхенський гранд не залишається байдужим до страшних подій на території нашої країни.
Чинний чемпіон Німеччини мюнхенська "Баварія" перед поєдинком Бундесліги проти леверкузенського "Баєра" влаштувала акцію підтримку на адресу України, яка продовжує героїчно боротися з російськими загарбниками.
Перед початком матчу в центральному колі стадіону "Альянц Арена" був розгорнутий банер з написом "Стоп війні", а гравці обох команд вийшли на поле в синіх та жовтих куртках.
Крім того, стадіон "Баварії" підсвітили в кольори українського прапора. Рекламні щити та відеоекрани навколо поля, а також кутові прапорці були пофарбовані в синій і жовтий кольори.
March 5, 2022
Капітан мюнхенського клубу Томас Мюллер під час матчу грав у синьо-жовтій пов'язці.
"Дуже важко зосередитися на футбольних справах з усіма жахливими картинами війни, які ми щодня спостерігаємо з України. Ми ніколи не думали, що знову побачимо щось подібне в Європі. Ця війна має припинитися. Наші думки з народом України", - сказав генеральний директор "Баварії" Олівер Кан.
Bei all den schrecklichen Bildern, die man Tag für Tag vom Krieg sehen muss, fällt es einem sehr schwer, den Fokus auf Fußball zu lenken. Wir alle haben uns nicht vorstellen können, dass wir so etwas noch einmal in Europa sehen werden. Dieser Krieg muss aufhören! pic.twitter.com/gzOyv6oE8J— Oliver Kahn (@OliverKahn) March 5, 2022
Раніше повідомлялося, що відомий український футболіст пішов захищати Україну від російських окупантів та закликав закрити небо.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.