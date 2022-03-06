"Стоп війні": "Баварія" влаштувала акцію на підтримку України перед матчем Бундесліги

"Стоп війні": "Баварія" влаштувала акцію на підтримку України перед матчем Бундесліги

Мюнхенський гранд не залишається байдужим до страшних подій на території нашої країни.

Чинний чемпіон Німеччини мюнхенська "Баварія" перед поєдинком Бундесліги проти леверкузенського "Баєра" влаштувала акцію підтримку на адресу України, яка продовжує героїчно боротися з російськими загарбниками.

Перед початком матчу в центральному колі стадіону "Альянц Арена" був розгорнутий банер з написом "Стоп війні", а гравці обох команд вийшли на поле в ​​синіх та жовтих куртках.

Associated Press

Крім того, стадіон "Баварії" підсвітили в кольори українського прапора. Рекламні щити та відеоекрани навколо поля, а також кутові прапорці були пофарбовані в синій і жовтий кольори.

Капітан мюнхенського клубу Томас Мюллер під час матчу грав у синьо-жовтій пов'язці.

"Дуже важко зосередитися на футбольних справах з усіма жахливими картинами війни, які ми щодня спостерігаємо з України. Ми ніколи не думали, що знову побачимо щось подібне в Європі. Ця війна має припинитися. Наші думки з народом України", - сказав генеральний директор "Баварії" Олівер Кан.

Bei all den schrecklichen Bildern, die man Tag für Tag vom Krieg sehen muss, fällt es einem sehr schwer, den Fokus auf Fußball zu lenken. Wir alle haben uns nicht vorstellen können, dass wir so etwas noch einmal in Europa sehen werden. Dieser Krieg muss aufhören! pic.twitter.com/gzOyv6oE8J — Oliver Kahn (@OliverKahn) March 5, 2022

Раніше повідомлялося, що відомий український футболіст пішов захищати Україну від російських окупантів та закликав закрити небо.