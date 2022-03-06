Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Стоп війні": "Баварія" влаштувала акцію на підтримку України перед матчем Бундесліги

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Стоп війні": "Баварія" влаштувала акцію на підтримку України перед матчем Бундесліги

Associated Press

Мюнхенський гранд не залишається байдужим до страшних подій на території нашої країни.

Чинний чемпіон Німеччини мюнхенська "Баварія" перед поєдинком Бундесліги проти леверкузенського "Баєра" влаштувала акцію підтримку на адресу України, яка продовжує героїчно боротися з російськими загарбниками.

Перед початком матчу в центральному колі стадіону "Альянц Арена" був розгорнутий банер з написом "Стоп війні", а гравці обох команд вийшли на поле в ​​синіх та жовтих куртках.

© Associated Press
Associated Press

Крім того, стадіон "Баварії" підсвітили в кольори українського прапора. Рекламні щити та відеоекрани навколо поля, а також кутові прапорці були пофарбовані в синій і жовтий кольори.

Капітан мюнхенського клубу Томас Мюллер під час матчу грав у синьо-жовтій пов'язці.

"Дуже важко зосередитися на футбольних справах з усіма жахливими картинами війни, які ми щодня спостерігаємо з України. Ми ніколи не думали, що знову побачимо щось подібне в Європі. Ця війна має припинитися. Наші думки з народом України", - сказав генеральний директор "Баварії" Олівер Кан.

Раніше повідомлялося, що відомий український футболіст пішов захищати Україну від російських окупантів та закликав закрити небо.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Наступна публікація