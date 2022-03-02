"Стоп війні": український футболіст Ракицький розірвав контракт із російським "Зенітом"

Ярослав Ракицький офіційно залишив пітерський клуб.

Колишній гравець збірної України Ярослав Ракицький розірвав контракт з пітерським "Зенітом".

Про це повідомив офіційний сайт російського клубу. Пресслужба пітерців вказали причиною відходу Ракицького "важку сімейну ситуацію".

Додамо, що в день вторгнення російських військ до України футболіст написав у себе в Instagram: "Я - Українець! Україні Мир! Стоп війні!".

Пізніше Ярослав запостив собі на сторінку вірусне відео українського співака Дмитра Монатіка із закликом зупинити війну.

Нагадаємо, у 2019 році Ракицький перейшов до "Зеніту" з донецького "Шахтаря". Після цього його перестали викликати до збірної України.

Раніше повідомлялося, що капітан збірної України Андрій Ярмоленко звернувся до футболістів збірної Росії із закликом не мовчати про війну, розв'язану РФ в нашій країні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.

Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;

гелікоптерів – 29 од;

танків ‒ 198;

ББМ ‒ 846;

артилерійських систем – 77;

засоби ППО - 7;

РСЗВ - 24;

цистерн з ПММ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;

катери – 2 одиниці;

автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: