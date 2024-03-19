Стопами "Евертона": ще з одного клубу АПЛ зняли очки через порушення фінансового фейрплей

"Ноттінгем Форест" втратив чотири бали і опустився до зони вильоту.

"Ноттінгем Форест" позбавили чотирьох очок в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ) за порушення правил фінансового фейрплей.

Про це повідомляється на офіційному сайті АПЛ.

Клуб визнали винним у порушенні Правил прибутковості та сталого розвитку (PSRs) Прем'єр-ліги. Незалежна комісія з'ясувала, що "лісники" порушили PSRs у період, що закінчується сезоном-2022/23.

Комісія встановила, що "Ноттінгем" перевищив стелю фінансових втрат за три роки на 34,5 мільйона фунтів. Ліміт збитків для клубу був встановлений на рівні 61 млн фунтів, а не 105 млн фунтів, як для інших учасників АПЛ, оскільки перед сезоном-2022/23 він виступав у Чемпіоншипі (другий за рангом англійський дивізіон – прим.).

"Ноттінгем Форест" уже заявив про свої наміри подати апеляцію на рішення про позбавлення клубу очок.

Тим часом АПЛ вже офіційно внесла зміни до турнірної таблиці. "Лісники" втратили чотири пункти і з 21 очком опустилися до зони вильоту на 18-те місце. Це рішення дозволило "Лутону" з 22 балами піднятися із зони вильоту.

Нагадаємо, "Ноттінгем Форест" – уже другий клуб АПЛ, який цього сезону покарали зняттям очок. Раніше "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка позбавили 10 очок за порушення фінансового фейрплей. Однак мерсисайдський клуб подав апеляцію, яку частково задовольнили й повернули "ірискам" 4 бали.

Читайте також:

АПЛ: розклад і результати матчів 29-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

"Манчестер Юнайтед" у шаленій гольовій перестрілці вибив "Ліверпуль" з Кубка Англії (відео)

Курйозний автогол і вилучення: "Челсі" з Мудриком насилу пробився до півфіналу Кубка Англії (відео)