Стопами Ібрагімовича: у Сальвадорі футболіст забив фантастичний гол п'ятою через себе (відео)

Форвард клубу "Чалатенанго" Кемар Бекфорд відзначився шикарним голом у матчі 3-го туру чемпіонату Сальвадору проти команди "Платенсе".

На 40-й хвилині поєдинку ямайський нападник замкнув навіс одноклубника неймовірним ударом п'ятою з меж штрафного майданчика.

Стоячи спиною до воріт суперника, Кемар ідеально пробив п'ятою через себе. М'яч залетів точнісінько в кут воріт. Такому удару позаздрив би сам Златан Ібрагімович, який любить відзначатися подібними трюками.

Ба більше, герой епізоду ще й ефектно відсвяткував свій шедевральний гол. Бекфорд спритно виконав подвійне сальто, потішивши уболівальників на трибунах.

Додамо, що цей феєричний гол не допоміг "скорпіонам" перемогти. Поєдинок завершився з рахунком 2:4 на користь "Платенсе".

Раніше повідомлялося, що у США футболіст забив божевільний гол із власної половини поля.

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