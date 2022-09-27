Стопами Ібрагімовича: у Сальвадорі футболіст забив фантастичний гол п'ятою через себе (відео)

Форвард клубу "Чалатенанго" Кемар Бекфорд відзначився шикарним голом у матчі 3-го туру чемпіонату Сальвадору проти команди "Платенсе".
На 40-й хвилині поєдинку ямайський нападник замкнув навіс одноклубника неймовірним ударом п'ятою з меж штрафного майданчика.
Стоячи спиною до воріт суперника, Кемар ідеально пробив п'ятою через себе. М'яч залетів точнісінько в кут воріт. Такому удару позаздрив би сам Златан Ібрагімович, який любить відзначатися подібними трюками.
Ба більше, герой епізоду ще й ефектно відсвяткував свій шедевральний гол. Бекфорд спритно виконав подвійне сальто, потішивши уболівальників на трибунах.
This one looks better Sir @FIFAcom pic.twitter.com/ibEHs17X3F— A.D Chalatenango (@ADChalatenango) September 26, 2022
Додамо, що цей феєричний гол не допоміг "скорпіонам" перемогти. Поєдинок завершився з рахунком 2:4 на користь "Платенсе".
Раніше повідомлялося, що у США футболіст забив божевільний гол із власної половини поля.
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