Стопами легендарного діда: онук Мухаммеда Алі ефектно нокаутував суперника за два раунди (відео)

Стопами легендарного діда: онук Мухаммеда Алі ефектно нокаутував суперника за два раунди (відео)

Це його четверта перемога на професійному рингу.

Онук легендарного Мухаммеда Алі Ніко Алі Волш нокаутом переміг свого співвітчизника, американця Джеремію Єгера під час вечора боксу в штаті Оклахома (США).

21-річний спадкоємець Мухаммеда Алі, який виступає у другій середній вазі (до 76,2 кілограма), розібрався зі своїм опонентом за два раунди.

У другій трихвилинці Алі-молодший потужним прямим справа та хуком зліва звалив 31-річного суперника на канвас. Єгер знайшов у собі сили піднятися, але Волш одразу кинувся добивати його та приголомшив комбінацією ударів. Рефері втрутився і зупинив поєдинок, зафіксувавши перемогу Алі технічним нокаутом.

Для Волша це був четвертий бій на професійному рингу. Всі завершилися на його користь, 3 - нокаутом.

У послужному списку Єгера одна перемога нокаутом, одна нічия та дві поразки.

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