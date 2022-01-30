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Стопами легендарного діда: онук Мухаммеда Алі ефектно нокаутував суперника за два раунди (відео)

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Стопами легендарного діда: онук Мухаммеда Алі ефектно нокаутував суперника за два раунди (відео)

twitter.com/NicoAliX74

Це його четверта перемога на професійному рингу.

Онук легендарного Мухаммеда Алі Ніко Алі Волш нокаутом переміг свого співвітчизника, американця Джеремію Єгера під час вечора боксу в штаті Оклахома (США).

21-річний спадкоємець Мухаммеда Алі, який виступає у другій середній вазі (до 76,2 кілограма), розібрався зі своїм опонентом за два раунди.

У другій трихвилинці Алі-молодший потужним прямим справа та хуком зліва звалив 31-річного суперника на канвас. Єгер знайшов у собі сили піднятися, але Волш одразу кинувся добивати його та приголомшив комбінацією ударів. Рефері втрутився і зупинив поєдинок, зафіксувавши перемогу Алі технічним нокаутом.

  • Для Волша це був четвертий бій на професійному рингу. Всі завершилися на його користь, 3 - нокаутом.
  • У послужному списку Єгера одна перемога нокаутом, одна нічия та дві поразки.

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