Стопами "Ліверпуля": суперник "Шахтаря" в Лізі чемпіонів влаштував гольову феєрію у Шотландії

Шотландський "Селтік", який є суперником донецького "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонів, в національній першості на виїзді познущався з "Данді Юнайтед" - 0:9 .

Хет-триками у воротах господарів відзначилися японський нападник Кього Фурухасі та ізраїльський форвард Ліел Абада. Ще по голу за "кельтів" забили Жота, Йосип Юранович і Карл Старфельт.

Завдяки цій перемозі "Селтік" з 15 очками піднявся на перше місце у турнірній таблиці чемпіонату Шотландії, обійшовши "Рейнджерс", який має у своєму активі 13 балів.

Очевидно, що з таким суперником "Шахтарю" буде дуже непросто в груповому раунді найпрестижнішого євротурніру. Перший матч проти шотландців "гірники" проведуть 14 вересня в рамках 2-го туру. Крім "Шахтаря" та "Селтіка", у квартеті F зіграють чинний переможець турніру мадридський "Реал" і німецький "РБ Лейпциг".

Нагадаємо, напередодні аналогічний розгром (9:0) було зафіксовано в матчі 4-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) між "Ліверпулем" і "Борнмутом". Команда Юргена Клоппа відправила у ворота суперника дев'ять "сухих" м'ячів.

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