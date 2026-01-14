Стопами батька: син Ібрагімовича перейшов до титулованого клубу

Максиміліан Ібрагімович / english.ajax.nl

Реклама

Амстердамський "Аякс" оголосив про підписання Максиміліана Ібрагімовича, сина легендарного шведського форварда Златана Ібрагімовича.

19-річний футболіст перейшов до нідерландського клубу на правах оренди з "Мілана", підписавши контракт до кінця поточного сезону. В угоді передбачена опція викупу за 3,5 мільйона євро.

Максиміліан виступатиме за дубль амстердамського клубу – "Йонг Аякс", але впродовж сезону залучатиметься і до першої команди, щоб звикнути до вищого рівня та інтенсивності гри.

Реклама

Зазначимо, що Златан Ібрагімович виступав за "Аякс" на початку своєї кар'єри, перейшовши 2001 року зі шведського "Мальме".

Додамо, що інший син Златана, 17-річний Вінсент, зараз грає в молодіжній системі італійського "Мілана", який став останнім клубом у професійній кар'єрі його батька.

Раніше повідомлялося, що "Барселона" оголосила про повернення зіркового португальського футболіста.