Михайло Мудрик / instagram.com/mmudryk10

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Орендований у "Челсі" вінгер "Тоттенгема" та збірної України Михайло Мудрик прокоментував чутки про роман з російською моделлю Віолеттою Грачовою.

За словами 25-річного футболіста, вони дружили з Грачовою, але парою так і не стали.

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"Ну, ми з нею дружили. Стосунки — це, напевно, коли люди живуть разом або стають парою. Ми так і не стали парою", — розповів Мудрик в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Також Михайло відповів на запитання, чи обговорювали вони з Грачовою війну в Україні. За його словами, модель розуміла ситуацію та мала чітку позицію.

"Якби вона не розуміла ситуації або її позиція була би абсолютно неадекватною, нам було б важко знаходити спільну мову. Рано чи пізно ці розмови все одно виникали б — це важлива тема. Якщо в такому питанні ви не можете дійти спільної думки, підтримувати стосунки дуже складно", — пояснив футболіст.

Чутки про можливі стосунки Михайла та Віолетти з'явилися в листопаді 2023 року. Тоді український вінгер залишив коментар під публікацією моделі в Instagram, запросивши її "зустрітися на мосту".

Мудрик використав англійський вислів the bridge. Він міг натякати на домашній стадіон "Челсі", за який на той момент виступав футболіст. Водночас коментар з'явився під фотографією Грачової, на якій вона позувала на мосту в Парижі.

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Крім того, Мудрик спростував чутки про роман із російською співачкою Катериною Кищук, колишньою учасницею гурту Serebro.

Наразі Михайло перебуває у стосунках з американською блогеркою та моделлю Джордін Джонс.

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