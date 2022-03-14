"Стосуються людей, які фінансують режим Путіна": Ребров схвально висловився про санкції проти Абрамовича

Батьки Сергія залишаються в Києві та щодня ховаються в укриття від російських бомб.

Головний тренер "Аль-Айна" Сергій Ребров прокоментував вторгнення Росії в Україну та поділився своєю думкою стосовно санкцій, накладених на власника лондонського "Челсі", російського мільярдера Романа Абрамовича.

"Дуже хвилююся за своїх батьків, які перебувають у Києві. У мого батька проблеми зі здоров’ям. Щодня їм, як і всім іншим, доводиться ходити в підземні бомбосховища. Я телефоную їм щодня, і ми разом молимося. Сподіваюся, що все це скоро закінчиться.

Санкції проти Абрамовича? Я радий, що санкції стосуються людей, які фінансують режим Путіна. Якщо обмеження торкнулися Абрамовича, це не залишає сумнівів, що він був безпосередньо пов'язаний з Путіним. Тому я це підтримую.

Отримую дуже велику кількість повідомлень з Англії. Девід Платт пише мені дуже часто, він дуже хвилюється. Багато гравців, з якими або проти яких я грав, запитують, чим можуть допомогти мені та Україні. Я вражений і вдячний", - сказав Ребров в інтерв'ю виданню Daily Mirror.

Раніше Ребров пообіцяв, що після завершення сезону в ОАЕ повернеться до України, аби зі зброєю в руках боронити батьківщину від російських окупантів.

Нагадаємо, Велика Британія запровадила персональні санкції проти Абрамовича. Всі активи російського олігарха "заморозили". Тепер він позбавлений можливості продати лондонський клуб, що намагався зробити раніше. Крім того, потрапляння Абрамовіча в санкційний список означає серйозні наслідки для "Челсі".

Зазначимо, що англійська Прем'єр-ліга вже відсторонила Абрамовича від управління "Челсі". Також співпрацю з "синіми" призупинив один з основних спонсорів.

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