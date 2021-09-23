Страх перед українцем? Джошуа несподівано заговорив про можливу поразку від Усика

Володар чотирьох поясів не виключає, що може втратити титули.

Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO і IBF Ентоні Джошуа під час пресконференції, яка передувала його бою проти українця Олександра Усика, заговорив про можливу поразку від непереможеного кримчанина.

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"Радий знову повернутися на ринг, радий цьому поєдинку. Потрібно хотіти тренуватися, багато працювати, покращувати свої навички, практикувати їх. Коли я розпочинав займатися боксом, це було весело, зараз я продовжую ставати кращим. Я дуже люблю виклики.

Мені подобається тренуватися, виходити на ринг за кілька місяців і здобувати перемогу над хлопцями, які ставили переді мною проблеми. Я буду боротися, але якщо програю Усику, то повернуся знову.

Цей бій проти Усика дає мені мотивацію для тренувань. У мене був хороший тренувальний табір. Місяць перед поєдинком був непростим, але нам із командою вдалося отримати від нього задоволення. Коли ти бачиш поліпшення, тобі хочеться робити ще більше для цього.

Я налаштовую себе так, ніби цей бій буде ще одним днем у таборі. Уже в понеділок або у вівторок я повернуся до тренувальної зали.

Хочу виступити, показати все, що напрацьовував останнім часом. Я багато тренувався і проводив багато спарингів", - сказав Джошуа на пресконференції, яка транслювалася на каналі в YouTube промоутерською компанією Matchroom Boxing.

Поєдинок між Усиком і Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур". Початок орієнтовно після 23:00 за київським часом.

На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Джошуа.

34-річний Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі.

і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі. На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Усик виступив на пресконференції із Джошуа українською.

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