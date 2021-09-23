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"Страшно уявити, що буде в Мюнхені": реакція соцмереж на розгромну перемогу "Шахтаря" над "Динамо" в Суперкубку

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"Страшно уявити, що буде в Мюнхені": реакція соцмереж на розгромну перемогу "Шахтаря" над "Динамо" в Суперкубку

twitter.com/FCShakhtar

Вболівальники і експерти відреагували на результат поєдинку між "гірниками" і "біло-синіми".

Донецький "Шахтар" розгромив київське "Динамо" в матчі Суперкубка України. Зустріч у Києві на НСК "Олімпійський" завершилася з рахунком 3:0.

ТСН Проспорт зібрав найцікавіші коментарі користувачів соцмереж на результат протистояння грандів вітчизняного футболу.

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