"Страшно уявити, що буде в Мюнхені": реакція соцмереж на розгромну перемогу "Шахтаря" над "Динамо" в Суперкубку

Вболівальники і експерти відреагували на результат поєдинку між "гірниками" і "біло-синіми".
Донецький "Шахтар" розгромив київське "Динамо" в матчі Суперкубка України. Зустріч у Києві на НСК "Олімпійський" завершилася з рахунком 3:0.
ТСН Проспорт зібрав найцікавіші коментарі користувачів соцмереж на результат протистояння грандів вітчизняного футболу.
Матч за Суперкубок Динамо-Шахтар. Кращі місцеві проти гірших латиноамериканських. 0: 3— Шумер Кармиші (@ZdobulMaydanov) September 22, 2021
Побачив топ матч.Вітаю. Шахтар Донецьк.— лісяче_пекло (@ lisya4e_peklo) September 22, 2 021
# шахтар ось так потрібно було битися з шерифом @FCShakhtar ! Мої вітання! Заслужена перемога!— КрітікаКанта (@InstaKritik) September 22, 2021
шахтар переможці суперкубка Такі милі УВУ УВУ— ріккі✧ * (@johnzhe_) September 22, 2021
Битви не Вийшла— FootballHub (@FootballHub_Ua) September 22, 2021
Шахтар впіймав Динамо на помілках⚡
Давно команда Луческу так не страждала https://t.co/nqxIlMU4mW
Архів НАЙГОЛОВНІШЕ, что теперь буде тиждень на розповісті про геніальний шахтар и ніяке Динамо.— Conspiracy theorist (@consp_theor) September 22, 2021
Мі-мі-мі
Если Такі розріві проти Шахтаря, страшно уявіті, что буде у Мюнхені— Олег Бабій (@ Gullit_87) September 22, 2021