Стріляв у готелі: зіркового біатлоніста відсторонили від масстарту на Кубку світу в Ленцергайде

Норвезького біатлоніста Стурлу Легрейда позбавили права виступити в масстарті на третьому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 у швейцарському Ленцергайде через недотримання правил безпеки.

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) у такий спосіб покарав 26-річного спортсмена за те, що він під час підготовки до спринту в Ленцергайде здійснив постріл у готелі, де базувалася збірна Норвегії.

Під час тренування холостими набоями Легрейд виконав "бойовий" постріл. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, однак норвезького біатлоніста все одно допитала швейцарська поліція, а IBU вирішив провести власне розслідування.

Норвезька сторона з власної ініціативи повідомила IBU про інцидент з Легрейдом, а сам біатлоніст попросив вибачення за те, що знехтував правилами безпеки.

"Я глибоко шкодую про цей інцидент і прошу вибачення у всієї біатлонної родини, моїх товаришів за командою та власника готелю за те, що сталося. Це жорстоке нагадування для мене та для всіх біатлоністів про те, наскільки насправді важливими є правила техніки безпеки", – наводить слова Легрейда офіційний сайт IBU.

Легрейд – олімпійський чемпіон Пекіна-2022 у чоловічій естафеті. Також він здобув дев'ять медалей на рівні чемпіонату світу, п'ять з яких – золоті. Наразі Стурла посідає третє місце у загальному заліку Кубка світу-2023/24, на 93 очки відстаючи від лідера – свого співвітчизника Йоганнеса Бьо, який є чинним володарем Великого кришталевого глобуса.

Чоловічий масстарт у Ленцергайде відбудеться в неділю, 17 грудня, початок – о 15:45 за київським часом. Україну в заключній гонці 2023 року представить лише Дмитро Підручний.

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