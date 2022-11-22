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Стримав обіцянку: зірка збірної Англії присвятив гол на ЧС-2022 хворому хлопчику – зворушливе відео

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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Стримав обіцянку: зірка збірної Англії присвятив гол на ЧС-2022 хворому хлопчику – зворушливе відео

Фото: Associated Press

Джек Гріліш відсвяткував забитий м'яч так, як його перед турніром попросив маленький фанат.

Півзахисник "Манчестер Сіті" та збірної Англії Джек Гріліш відзначився зворушливим вчинком у матчі першого туру чемпіонату світу-2022 проти Ірану.

Гріліш вийшов на поле в другому таймі, а на останній хвилині основного часу забив гол. Відсвяткувати взяття воріт 27-річний англієць вирішив досить незвичайним чином. Футболіст виконав химерний танок, розвівши руки в різні боки.

Як виявилося, таке святкування було присвячене 11-річному хлопчику Фінлі, з яким Джек зустрічався на початку листопада. У хлопчика діагностований ДЦП (дитячий церебральний параліч).

Саме Фінлі тоді попросив Гріліша відсвяткувати його наступний гол спеціальним танцем. Тож зірковий футболіст стримав своє слово і передав хлопцю вітання після забитого м'яча в Катарі.

Матч Англія – Іран завершився нищівною перемогою команди Гарета Саутгейта з рахунком 6:2.

  • В іншому матчі групи В збірні США та Уельсу розійшлися нічиєю (1:1).
  • У другому турі 25 листопада Англія протистоятиме США, а валлійці зіграють з іранцями. До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

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Стаття з добірки новин:
Чемпіонат Світу з футболу 2022
Дата публікації
Перегляди
506
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