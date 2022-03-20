Стрімінговий сервіс окупантів приховав заклик припинити війну в Україні під час Ель Класіко (фото)

Стрімінговий сервіс окупантів приховав заклик припинити війну в Україні під час Ель Класіко (фото)

Замість слів "Stop Invasion" жителі країни-агресорки бачили логотип Ла Ліги.

В рамках 29-го туру чемпіонату Іспанії мадридський "Реал" приймав на своєму полі "Барселону" та зазнав розгромної поразки - 0:4 .

Ла Ліга транслювала цей поєдинок зі словами Stop Invasion ("Зупиніть вторгнення") біля рахунку матчу.

Однак російський стрімінговий сервіс-транслятор Ла Ліги Okko приховав її. Замість Stop Invasion там просто емблема та назва іспанського чемпіонату.

Ось який вигляд має кадр з трансляції матчу в Україні на MEGOGO:

А ось так кадр змінили у Росії:

Нагадаємо, що офіційний транслятор матчів Ліги Європи УЄФА у Росії "Матч ТВ" замінив кадри з українськими прапорами під час переможного матчу "Вест Гема" проти "Севільї".

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