Стрімінговий сервіс окупантів приховав заклик припинити війну в Україні під час Ель Класіко (фото)

Замість слів "Stop Invasion" жителі країни-агресорки бачили логотип Ла Ліги.
В рамках 29-го туру чемпіонату Іспанії мадридський "Реал" приймав на своєму полі "Барселону" та зазнав розгромної поразки - 0:4.
Ла Ліга транслювала цей поєдинок зі словами Stop Invasion ("Зупиніть вторгнення") біля рахунку матчу.
Однак російський стрімінговий сервіс-транслятор Ла Ліги Okko приховав її. Замість Stop Invasion там просто емблема та назва іспанського чемпіонату.
Ось який вигляд має кадр з трансляції матчу в Україні на MEGOGO:
А ось так кадр змінили у Росії:
Нагадаємо, що офіційний транслятор матчів Ліги Європи УЄФА у Росії "Матч ТВ" замінив кадри з українськими прапорами під час переможного матчу "Вест Гема" проти "Севільї".
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